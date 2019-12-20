الحريري يستقبل الدياب عند الساعة الثانية عشر والنصف في بيت الوسط

يستقبل رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ عند ​الساعة​ الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم في ​بيت الوسط​ رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، وفي الثانية بعد الظهر وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​دايفيد هيل​ وفي الخامسة مساء وزير ​الدولة​ الياباني للشؤون الخارجية.

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