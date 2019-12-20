مجهولون أطلقوا النار في محيط مرفأ طرابلس

أطلق مجهولون النار في الهواء في محيط ​مرفأ طرابلس​ والمحجر الصحي فيما سمع صوت إطلاق الرصاص في محيط ​نهر أبو علي​، ولم تعرف الاسباب حتى ​الساعة​. ولا تزال الطرق المؤدية إلى إشارات المئتين وعزمي وتقاطع الروكسي مقطوعة من كل الاتجاهات بالحجارة والحاويات.

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