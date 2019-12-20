علامة: الجامعة اللبنانية خزان للطاقات والفرصة سانحة لإخراج لبنان من أزمته

اكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ على ثقته العالية بالجامعة ال​لبنان​ية وقدراتها وتصميمها على التفوق دوما في مختلف كلياتها.

وفي كلمة له خلال تمثيله رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​مؤتمر​ BIO BEIRUT 9، شدد علامة على "أهمية المؤتمرات العلمية والبحثية ومعالجة أسباب انتشار ​الأمراض​"، لافتا إلى أن "بري يعتبر أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر فيها لبنان يعبر عن مسؤولية وطنية عالية هي اليوم أحوج ما نكون إليها لأن العلم هو مدخل الانفتاح على الآخرين الذين يتشكل منهم نسيج هذا الوطن بكل تشعباته السياسية والطائفية والمذهبية، وقد أثبتت كل التجارب أن لا بديل عن الحوار والوحدة الوطنية لحل كل الأزمات و​حالات​ الانجرار نحو الفتنة والتي يحاول البعض اليوم استغلال الظرف من أجل إشعالها"، مضيفا "لأننا جميعا محكومون بالحديث بلغة وطنية بعيدة عن المذهبية، نحن ندعو إلى الإسراع في تشكيل ​حكومة​ قادرة على وضع الخطط الطارئة وتنفيذها وتشكيل خلية أزمة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة ​الأزمة​ التي نمر فيها، والفرصة لا تزال سائحة لإخراج لبنان من غرفة العناية الفائقة إلى مرحلة العلاج".

وأشار إلى أن "بري عول على دور الجامعة الوطنية ليس فقط كشكل من أشكال المشاركة في بناء الوطن بل أيضا في رسم صيغة ترتبط بمستقبل الشباب المهني، معتبرا أن المشكلة اليوم تكمن في توظيف طاقات آلاف الخريجين للمساهمة في بناء الدولة والمجتمع حيث نطمح للانطلاق نحو الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابي يقوم على أساس النسبية - لبنان دائرة واحدة، بالاضافة إلى خفض سن الاقتراع لمشاركة أوسع للشباب الذي يشكل النواة لبناء دولة حديثة وعادلة تقوم على أساس الكفاءة لا المحاصصة".

في الختام، جدد علامة باسم بري "دعم ​الجامعة اللبنانية​ لتبقى جامعة الوطن وخزان الطاقات على مستوى الكادرات العلمية والطلابية".