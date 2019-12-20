إنتقد عضو القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الإشتراكي" محمد شاكر القواس المواقف الأخيرة للنائب أسامة سعد، المتماهية مع مواقف تيار المستقبل وكتلته النيابية، ابتداء من الإنخراط إلى جانبهم في ساحات "الثورة المذهبية" وصولاً إلى موقفه السلبي في الإستشارات النيابية بالأمس.
واعتبر القواس أن التستر بالمطالب المعيشية المحقة للشعب اللبناني، لا يبرر التخاذل في المفاصل السياسية الوطنية الكبرى، مؤكداً أن أفعال الرجال تعبر عن مواقفهم الحقيقية لا أقوالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد القواس انتقد المواقف الأخيرة للنائب أسامة سعد المتماهية مع مواقف تيار المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.