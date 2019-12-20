محمد القواس انتقد المواقف الأخيرة للنائب أسامة سعد المتماهية مع مواقف تيار المستقبل

إنتقد عضو ​القيادة​ القطرية لحزب "البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​ المواقف الأخيرة للنائب ​أسامة سعد​، المتماهية مع مواقف ​تيار المستقبل​ وكتلته النيابية، ابتداء من الإنخراط إلى جانبهم في ساحات "​الثورة​ المذهبية" وصولاً إلى موقفه السلبي في الإستشارات النيابية بالأمس.

واعتبر القواس أن التستر بالمطالب المعيشية المحقة للشعب اللبناني، لا يبرر التخاذل في المفاصل السياسية الوطنية الكبرى، مؤكداً أن أفعال الرجال تعبر عن مواقفهم الحقيقية لا أقوالهم.