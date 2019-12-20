فضل الله: وجدنا في اسم حسان دياب المواصفات التي تمكنه من تشكيل الحكومة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "​كتلة الوفاء للمقاومة​ وجدت في اسم رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ المواصفات التي تمكنه من ​تشكيل الحكومة​"، مشددا على ان "​حزب الله​ و​حركة امل​ لم يقترحا اسم دياب وحسمنا امر تسميته مساء الاربعاء ولم نذهب لخيار مواجهة مع أحد".

وفي حديث اذاعي، رأى فضل الله أن "عدم تسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لاي شخصية ل​رئاسة الحكومة​ هو موقف يدل على الليونة"، مشيرا الى ان "​الكتل النيابية​ كانت بالامس امام خيارين وكل كتلة اختارت الشخصية التي تعتبرها قادرة على تشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "ميزة دياب هي انه لم يتفاهم مع احد قبل تكليفه وهو الان غير مكبل باي تفاهم".

واوضح فضل الله ان "معادلة البلد لا تسمح لاميركا بفرض ارادتها وكان في محاولة للانقلاب على هذه المعادلة الداخلية ولن لم تنجح"، مشيرا الى ان "الفريق الذي يملك الاكثرية النيابية مد يده لبقية الافرقاء بهدف التعاون"، لافتا الى ان "هناك من كان يراهن على تقديم هدية لمساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ​ديفيد هيل​".

ولفت فضل الله الى ان "الحريري كان واضحا واعلن عن سبب اعتذاره عن القبول بتكليفه لرئاسة الحكومة واكد ان موقف القوات اللبنانية هو السبب الاساسي لذلك".