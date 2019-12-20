مياه بيروت: قطع المياه من نهر ابراهيم الى ساحل عمشيت بسبب العكار

اعلنت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​" في بيان "انه بسبب العطل الذي حصل على القناة وتسبب باعكار ما زالت ​المياه​ غير مؤمنة عن المنطقة الممتدة من ​نهر ابراهيم​ الى ساحل ​عمشيت​ وستعاود اعمال التكرير والتوزيع فور انخفاض نسب العكار راجية تفهم المشتركين.



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