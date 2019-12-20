النشرة: فريق من مراقبي الامم المتحدة يتفقد الخط الأزرق في القطاع الشرقي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن "فريق من مراقبي ​الامم المتحدة​ يقوم في هذه الأثناء بتفقد ​الخط الأزرق​ في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، مستقلا ​مروحية​ تابعة لليونيفيل والتي تنفذ طلعات استكشافية فوق هذا الخط انطلاقا من تلال ​العديسة​ وحتى مرتفعات ​جبل الشيخ​".

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