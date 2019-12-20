النشرة: طرقات سعدنايل مقطوعة احتجاجا على تكليف دياب تشكيل الحكومة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن حال من الرفض تسود في ​سعدنايل​ بين ​المحتجين​ بعد تكليف ​حسان دياب​ والطرقات مقطوعة بالكامل و​حركة السير​ مشلولة وسط إنتشارٍ للجيش.



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