محفوظ: المطلوب تنازلات متبادلة بين السلطة السياسية والحراك الشعبي

رأى ان رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​ خلال لقاء تشاوري نظمته ​الجمعيات الأهلية​ في صور ان "الإرباك اللبناني متواصل. وقد رفع من منسوبه استقالة الرئيس ​سعد الحريري​ من الترشيح بعد أن تبين له أن التلاقي بين التيار العوني و​القوات اللبنانية​ على حجب التصويت له كان يعني وضع الميثاقية ​المسيحية​ في وجهه. وهو أمر لا يريده. والواضح أن الحسابات ​الطوائف​ية بدأت تأخذ حيزا واسعا في التعامل مع الموضوع الحكومي خصوصا بعد سقوط خيار الرئيس الحريري الذي كان إلى حد ما يشكل تقاطعا مقبولا بين الشرعية السياسية التي يمثلها البرلمان والشرعية الشعبية التي يمثلها ​الحراك الشعبي​".

وأكد انه "شئنا أم أبينا، المشهد يتجه إلى المزيد من التعقيد بحكم ابتعاد التسوية السياسية الممكنة عن المشهد، وبحكم الخلافات السياسية المستعرة داخل أهل الحكم، وبحكم محاولات القبض الخارجي أو الداخلي على الحراك الشعبي ومحاولات اختراقه، وتكريس معادلة قائمة على شيطنة ​السلطة​ السياسية المتهمة ب​الفساد​، وشيطنة الحراك الشعبي بحرفه عن أهدافه الأساسية والسامية المطالبة بالعدالة و​الدولة المدنية​ ومواجهة الفساد".

وأضاف "ما زالت الأنظار مشدودة على الحراك الشعبي الذي نشهده، وهو حراك أساسه عفوي يعبر عن وجع الناس وفقا لتوصيف المشاركين به. وهو وجع ناجم عن نظام ​المحاصصة​ الطوائفية وعن التدميرالممنهج للطبقة الوسطى والإفقار المتواصل للفقراء والفساد المستشري وغياب السياسات الإصلاحية".

وأشار الى "ان الحراك الشعبي علّمنا أن ​صوت الشعب​ هو الصوت الحقيقي الذي ينبغي على السلطة أن تسمعه وتأخذ به. وهذا أمر تجاهلته لفترة طويلة. علمنا أن كل الأسس التي يرتكز إليها نظام المحاصصة قد هزه هذا الحراك الشعبي. لقد هز هذا الحراك النظام الطائفي والمحاصصة الطوائفية. وأسقط ثلاث نظريات أنتجها النظام الطائفي تباعا وهي نظرية الديموقراطية الطوائفية والتي تعني في العمق التوافق الطائفي على المحاصصة وهي لا تمت بصلة إلى الديموقراطية الفعلية. ونظرية الميثاقية الطوائفية والتي تعني تمثيل الأقوى في الطائفة مع ما يعنيه ذلك من تهميش للطوائف الصغيرة و​الأرمن​ وإرساء سقوف متعددة للمواطنة والصراعات داخل الطائفة الواحدة. والنظرية الثالثة هي إسقاط الخطوط الحمر للحمايات الطوائفية للفساد. كما أن الحراك الشعبي أصاب العلاقة القائمة على النفاق السياسي بين أطراف السلطة. فهذه العلاقة أثبتت أن كثرة الإتفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق. أيا يكن الأمر ثمة سؤال أساسي طرحه هذا الحراك وهو ماذا يريد المواطن من السلطة السياسية ومن الحراك الشعبي".

واكد ان "المطلوب تنازلات متبادلة بين السلطة السياسية والحراك الشعبي، وقبل ذلك تنازلات مشابهة بين فرقاء السلطة أنفسهم". وقال: "شئنا أم أبينا هناك شرعيتان حاليا، الشرعية الشعبية للحراك وشرعية البرلمان المتمثلة بنواب منتخبين إلى أن تجري ​انتخابات​ جديدة... ولذلك خطوة تعطيل الشرعية البرلمانية هي خطوة في المجهول. المخرج الممكن، يفترض التوفيق بين هاتين الشرعيتين، وبين الخارج والداخل بعد تراجع العامل الداخلي. فهل يشكل اسم الدكتور ​حسان دياب​ مثل هذا التقاطع؟ وهل يستجيب ذلك لمعادلة الميثاقية السنية فتصبح فرصة التأليف للحكومة ممكنة؟ الأمر مرهون بردود فعل ​الطائفة السنية​ والحراك الشعبي".