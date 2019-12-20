النشرة: محتجون اقفلوا كافة منافذ مدينة زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "المحتجين في ​مدينة زحلة​ صعدوا من وتيرة اقفال الطرقات فعمدوا الى اقفال كافة منافذ المدينة مما سبب ​زحمة سير​ خانقة في مختلف الطرق الداخلية". من جهة اخرى اضطر عدد كبير من ​الطلاب​ العودة الى منازلهم لعدم تمكنهم من الوصول الى مدارسهم

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