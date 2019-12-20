الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر حتى نهاية الأسبوع

وتوقعت ان يكون طقس اليوم مشمسا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ونسبة رطوبة منخفضة .

السبت:قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ظهور الضباب على المرتفعات ليل السبت و صباح الاحد.

الأحد:قليل الغيوم اجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

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