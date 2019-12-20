لفت المكتب الإعلامي للنائب السابق ​نبيل نقولا​ إلى انه "دأبت بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية وبعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على نشر صورة تجمع فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ مع النائب السابق الدكتور نبيل نقولا والتي التقطت في منفى الرئيس عون في ​مرسيليا​ عام 1991 باعتبارها صورة لرئيس ​الحكومة​ المكلف الدكتور ​حسان دياب​ عندما كان شابا، وبناء على ذلك اقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نقولا: الصورة التي نشرت على مواقع التواصل تعود لنقولا ولس لدياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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