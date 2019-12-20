الحجار: المطلوب التحقيق بالخط الأسود في البحر على ساحل الجية لمعرفة مصدر هذا التلوث

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى وجود خط أسود في البحر على ساحل ​الجية​ ربما من ترسبات الفيول وربما من مخلفات الباخرة التي أفرغت الثلاثاء حمولتها في معمل الجية الحراري يزيد بيئتنا تلوثآ. ولفت الى ان المطلوب من ​وزارة الطاقة​ ومن ​مؤسسة كهرباء لبنان​ التحقيق في الأمر لمعرفة مصدر هذا ​التلوث​ وإعلامنا بالنتيجة ليبنى على الشيء مقتضاه.

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