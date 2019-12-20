صوان أحال 32 سوريا متهما بجرائم إرهابية على المحكمة العسكرية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​ ثلاثة قرارات إتهامية أحال بموجبها 32 ​سوريا​ على ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة بجرائم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح والقتال في سوريا.

اتهم في القرار الأول السوري إبراهيم محمد ​الخليل​ وثمانية من رفاقه بجرم الإنتماء الى فصيل "جيش الأبابيل" والقتال في سوريا سندا الى المواد 335 من قانون العقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

وفي القرار الثاني ،اتهم السوري ​محمد خير​ حسن الخضر و21 من رفاقه بجرم الإنتماء الى ​جبهة النصرة​ والقتال في سوريا سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان، في القرار الثالث، السوري ماجد محمد الحج بجرم الإنتماء الى ​تنظيم داعش​ والقتال في سوريا سندا الى المواد عينها في القرارين الأول و الثاني.