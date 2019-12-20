أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان ثلاثة قرارات إتهامية أحال بموجبها 32 سوريا على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بجرائم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح والقتال في سوريا.
اتهم في القرار الأول السوري إبراهيم محمد الخليل وثمانية من رفاقه بجرم الإنتماء الى فصيل "جيش الأبابيل" والقتال في سوريا سندا الى المواد 335 من قانون العقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
وفي القرار الثاني ،اتهم السوري محمد خير حسن الخضر و21 من رفاقه بجرم الإنتماء الى جبهة النصرة والقتال في سوريا سندا الى المواد المذكورة أعلاه.
واتهم القاضي صوان، في القرار الثالث، السوري ماجد محمد الحج بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا سندا الى المواد عينها في القرارين الأول و الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر صوان أحال 32 سوريا متهما بجرائم إرهابية على المحكمة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.