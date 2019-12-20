"روشتة مرورية".. 11 نصيحة للقيادة الآمنة في الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تشهد بعض الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات تكون للشبورة المائية والعوالق الحاجبة للرؤية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وتتسبب الشبورة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لدى السائقين، وتصل في بعض الأوقات إلى انعدامها تمامًا، الأمر الذي يزيد من مخاطر حوادث السير بالطرق المفتوحة والمتاخمة للرقعات الزراعية والساحلية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات باتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة المائية وهي كالتالي:

- توخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

- إضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة

- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالحارة المرورية

- الاسترشاد بالخطوط الأرضية

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- السير في الحارة الوسطى من الطريق

- فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج

- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية للغير

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة

- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج

- عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا

- حال حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترًا في اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.