الوادي الجديد تستعد لمعرض المنتجات البيئية في "الفسطاط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مدير مركز الأسر المنتجة ومسئول المعارض بمحافظة الوادي الجديد، عايدة تهامي، اليوم الجمعة، عن الإعداد لإقامة معرض دائم وثابت لمنتجات المحافظة البيئية والحرفية والزراعية المميزة بمنطقة "الفسطاط" بالقاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت، أن إقامة المعرض بهذه المنطقة جاء لكونها منطقة سياحية وأثرية تشهد إقبالًا ملحوظًا من السياحة الخارجية والداخلية، بحيث يكون المعرض فرصة تسويقية لمنتجات المحافظة والأسر المنتجة والفتيات التي تعمل في مجال الحرف البيئية واليدوية مثل التوب الواحاتي والخرز والسجاد والكليم والأرابيسك ومنتجات الخوص والعرجون وجذوع النخيل إضافة الي منتجات البلح وغيرها من المنتجات الزراعية.

وأضافت، أن المعرض يقام برعاية وإشراف محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبالتنسيق مع عدة جهات معنية، لعرض جميع منتجات المحافظة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المصدرين والمواطنين والسياح.

وأوضحت أن هناك مخططًا لإقامة معرض مماثل في منطقة السيدة زينب بالقاهرة وجاري دراسة إقامة المعرضين أو الاكتفاء بأحدهما لحين دراسة مدى الإقبال وآليات التنفيذ.