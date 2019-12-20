الجزائر / عبد المجيد تبون يؤدي رسميا اليمين رئيسا للبلاد

وكالات- أدّى عبد المجيد تبون اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 ، في حفل رسمي جرى في قصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة . وفاز عبد المجيد تبون (74 سنة) بنسبة 58,13 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال فيأفريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

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