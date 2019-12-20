رئيس الجزائر الجديد يعين صبري بوقادوم رئيساً لحكومة تصريف أعمال

عين الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، وفقا لما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.

كما عين تبون، كمال بلجود وزيرا جديدا للداخلية الذي كان يشغل منصب وزير السكان والعمران والمدينة.

واستقبل الرئيس تبون، رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي الذي قدم له استقالته وتم قبولها.

وكلف الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

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وأدّى تبون، في وقت سابق اليوم الخميس، اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، في حفل رسمي.

وفاز عبد المجيد تبون (74 سنة) بنسبة 58,13 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر الجاري، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.