طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

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أغارت طائرات حربية إسرائيلية للمرة الثانية، أمس الخميس، على موقعين عسكريين لحركة حماس في قطاع غزة من دون وقوع إصابات، بحسب مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ على موقعين يتبعان لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في شمال وجنوب قطاع غزة.

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وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت، صباح أمس، موقعا لكتائب القسام في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن منظومة القبة الحديدية اعترضت الليلة الماضية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.