بوغبا على وشك الرحيل عن مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي، بول بوغبا، اقترب من الرحيل عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقالت صحيفة "ميرور"، إن لاعبي ومسؤولي مانشستر يونايتد مقتنعون تمامًا بأن بول بوغبا لعب مباراته الأخيرة بالفعل بقميص الشياطين الحمر.
ولم يشارك بول بوغبا في أي مباراة مع مانشستر يونايتد منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في القدم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان متوقعًا عودة بول بوغبا للمشاركة في المباريات هذا الأسبوع، لكن معاناته من مرض غامض تسببت في تأخر عودته.
ويعد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، هو الوحيد في الفريق الذي لا يزال يرى أن بول بوغبا ضمن كتيبة الفريق هذا الموسم.
وشددت "ميرور" على أن بول بوغبا يُصمم على الرحيل في الشهر المقبل، وأن ريال مدريد هو من يقود السباق على ضمه حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن أي فريق يريد التعاقد مع بول بوغبا، يجب عليه أن يدفع لمانشستر يونايتد ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن بول بوغبا صرح لوسائل الإعلام خلال الصيف الماضي، أنه يرغب في خوض تحديات جديدة، لكن النادي الإنجليزي تمسك باستمراره.
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