بوكيتينو يرفض عرضا لتدريب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ماوريسيو بوكيتينو، رفض عرضا لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن بوكيتينو رفض عرضًا من ريال مدريد هذا الموسم حول تولي المهمة الفنية للملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وكان النادي الملكي مستعدًا لمنح بوكيتينو بعض الأموال، كي ينتظر قرار إقالة زيدان في أي وقت هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رفض بوكيتينو، يعود إلى رغبته في العودة للعمل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأوضحت أن المدرب الأرجنتيني يضع عينه على ناديين فقط في البريمييرليغ، وهما مانشستر سيتي ويونايتد.

ويرى الشياطين الحمر أن بوكيتينو هو المرشح الأول لتولي تدريب الفريق مستقبلًا، كما أن المدرب الأرجنتيني معجب بفكرة تواجده على رأس مشروع إعادة النادي مرة أخرى إلى القمة.

وأضافت الصحيفة أن بيب غوارديولا قد يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ويعود ذلك لتراجع نتائج الفريق، واقتراب انتقال مساعده ميكيل أرتيتا لقيادة آرسنال.