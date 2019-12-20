احتراق سيارة في عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت ألسنة النار بسيارة خصوصية تعود لأحد المواطنين وهي مركونة في شارع "رمحال" في مدينة عكا، فجر اليوم الجمعة. وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى مكان الحادث أخمدت الحريق ومنعت انتشاره، في حين لم يبلغ عن وقوع إصابات. وتسبب الحريق بأضرار جسيمة للسيارة، فيما باشر الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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