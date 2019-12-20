عيلوط: تمديد اعتقال والدة الطفل المشتبهة بطعنه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمس الخميس، اعتقال والدة الطفل المشتبهة بطعنه بأداة حادة وإصابته بجراح خطيرة في قرية عيلوط، أول من أمس الأربعاء، وبموجب قرار المحكمة ستبقى الوالدة رهن الاعتقال لغاية جلسة المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبهة، مارون أبو نصار، إن "الحديث يدور عن عائلة مسالمة، والأم بحالة صعبة. هناك حيثيات كبيرة في القضية".

هذا، ووفقًا للتحقيقات الأولية، حسبما أوردت الشرطة في بيانها، فإن الأم قامت بطعن طفلها بواسطة أداة حادة، واتصلت بالشرطة على الفور وأبلغتها بذلك.