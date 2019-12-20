تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الجمعة، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي
اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة داخل العراق:
سعر بيع للدولار = 121.250 دينار عراقي
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 111.16دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.20 دولار
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1479.13 $
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.66 دولار
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