تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ اليوم الجمعة، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة داخل العراق:



سعر بيع للدولار = 121.250 دينار عراقي سعر شراء للـدولار = 120.250 دينار عراقي اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 111.16دولار الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.20 دولار Advertisements الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 593.42 ليرة تركية سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1479.13 $ سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 66.66 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 61.15 دولار



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