دراسة تفضح شركات أدوية إنقاص الوزن

وقررت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إجراء اختبارات دقيقة ودراسات مخبرية على أشهر أدوية التخسيس الموجودة في السوق الألمانية، للتحقق من مصداقية هذه الأدوية وفاعليتها في إنقاص الوزن في وقت قصير.
وترى الهيئة أنه لا دليل يثبت صدق هذه الوعود، بل وتترتب على هذه الأدوية، غالباً، آثار جانبية، وتوصلت الهيئة إلى هذه النتيجة بعد اختبار 13 نوعاً من أدوية التخسيس، بحسب ما ذكرت صحيفة " dw" الألمانية.
وأظهرت النتائج أن للأدوية المحتوية على العقار "أورليستات"، و"شيتوزان" و" ليراغلوتايد" مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان، والإسهال.
وأشارت الهيئة، إلى أن الأدوية التي تكون على شكل مسحوق يذاب في الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضاً، مثل الإمساك.
وحذرت الهيئة من تناول أدوية التخسيس المحتوية على عقار "أمفيتامين"، بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب، والاضطراب، والدوار، وصعوبات النوم.
وتنصح الهيئة بإنقاص الوزن عبر نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، بدل أدوية التخسيس.
وأظهرت النتائج أن للأدوية المحتوية على العقار "أورليستات"، و"شيتوزان" و" ليراغلوتايد" مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان، والإسهال.
وأشارت الهيئة، إلى أن الأدوية التي تكون على شكل مسحوق يذاب في الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضاً، مثل الإمساك.
وحذرت الهيئة من تناول أدوية التخسيس المحتوية على عقار "أمفيتامين"، بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب، والاضطراب، والدوار، وصعوبات النوم.
وتنصح الهيئة بإنقاص الوزن عبر نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، بدل أدوية التخسيس.
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