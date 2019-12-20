كاريكاتير.. "الفار" يحرم بيل من مصالحة ريال مدريد

حرمت تقنية الفيديو الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، من مصالحة جماهير الفريق الملكي خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

فريق العاصمة الإسبانية تعادل مع برشلونة بنتيجة 0-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، والمؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

وسجل بيل هدف التقدم للريال في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة من الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، قبل أن يلغيه الحكم المساعد بداعي التسلل.

وعاد أليخاندرو هرنانديز، حكم المباراة، إلى تقنية الفيديو، والتي أكدت صحة قرار الحكم المساعد، وألغت هدف الجناح الويلزي.

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هدف بيل كان سيصبح مهما للغاية بالنسبة له، لا سيما في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين جماهير "البلانكوس".

جماهير ريال مدريد اعتادت مهاجمة بيل في الفترات الأخيرة بسبب تذبذب مستواه وكثرة إصاباته، قبل أن تحتد في الهجوم بعد إساءته للفريق.

الجناح الويلزي حمل لافتة للاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية بلافتة كُتب عليها: "ويلز - الجولف - مدريد.. وفقا لهذا الترتيب".

وتسببت تلك الإشارة في زيادة غضب جماهير الفريق الملكي، وهو ما كان من الممكن أن يتبدد في حالة تسجيله هدف الفوز على برشلونة.



