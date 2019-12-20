حنكش: لا يحق للمصارف منع الشركات والمصانع من التحويل للخارج

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ انه "لا يحق للمصارف منع الشركات و​المصانع​ من التحويل للخارج لشراء مواد أساسية تحت حجة capital control ومن دون قانون أصلاً". وقال: "انتم تقتلون ​القطاع الخاص​ وتعرضون الموظفين للصرف".

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