بركات: الحكومة ضرورة وطنية في ظل الواقع المأزوم

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني ​وليد بركات​ أن "الحكومة ضرورة وطنية في ظل الواقع المأزوم الذي يحتّم علينا الذهاب باتجاه تحمّل مسؤوليّاتنا الوطنية". وهنّأ بركات اللبنانيين بتكليف الوزير السابق حسّان دياب الشخصية المستقلّة التي لا تنتمي إلى أي حزب، ل​رئاسة الحكومة​ بعد انتهاء ​الاستشارات النيابية​ المُلزِمة وهو شخص نظيف ومستقل ويجب اعطائه فرصة، مُشيرًا إلى أن "لدينا نظامًا ديمقراطيًا يحتّم علينا الذهاب إلى حكومة تحكم ومُعارضة تعارض"، مضيفا:"للأسف الشديد لم يتم تطبيق النظام البرلماني الديمقراطي ولم يتم تشكيل حكومات في السابق على قاعدة حكومة تحكم ومعارضة تعارض ".



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