اسم الله واسم يسوع

عندما سأل موسى الله عن اسمه، فقال الله: «أَهْيَهِ الَّذِي أَهْيَهْ». أي أكون الذي أكون.

وَقَالَ اللهُ أَيْضًا لِمُوسَى: «هكَذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: يَهْوَهْ YHWH إِلهُ آبَائِكُمْ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. هذَا اسْمِي إِلَى الأَبَدِ وَهذَا ذِكْرِي إِلَى دَوْرٍ فَدَوْر" (خروج ١٣:٣-١٥).

فَقَالَ مُوسَى للهِ: «هَا أَنَا آتِي إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَقُولُ لَهُمْ: إِلهُ آبَائِكُمْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. فَإِذَا قَالُوا لِي: مَا اسْمُهُ؟ فَمَاذَا أَقُولُ لَهُمْ؟»

وهذا ما ذكرته المزامير: "نَجِّنِي مِنَ الدِّمَاءِ يَا اَللهُ، إِلهَ خَلاَصِي، فَيُسَبِّحَ لِسَانِي بِرَّكَ" (مز١٤:٥١).

وعندما ظهر الملاك ليوسف خطيب مريم قال له عن المولود من مريم: "فَسَتَلِدُ ابْناً، وَأَنْتَ تُسَمِّيهِ يَسُوعَ، لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ" (متى٢١:١).

فما العلاقة بين الاسمين؟

يهوه:هذه الكلمة مكوّنة مِن ٤ أحرف YHWHولفظها محرّم عند ​اليهود​. هذه الأحرف الأربعة تسمّى باليونانيّة Tetragrammaton (٤ أحرف) وتختصرعبار yi’yeh وترجمتها "هو كانَ وكائن وسيكون" (قطع إينوس السحر في عيد العنصرة)، في إشارة إلى سرمديّة الله.

فالاسم "يهوِه" YHWH, Yahveh, Yehovah, Jehovah, YAHWEH ليس اسم علم جامدًا، كما شرحنا أعلاه، بل فعل الكينونة الدائمة و​الحياة​ التي لا تموت القائمة في ذاتها.

يهوشع-يشوع-يسوع: الله مخلّصي

اسم "يهوشع" الذي أُختصر إلى "يشوع " أو "يسوع" ومعناه "يهوه يخلّص" و "الكائن من ذاته (يهوه) و(يشَعْ) الذي يخلّص، وهو مكوّن من الأحرف الثلاثة يود، شين، عين لفعل "خلّصَ".

إذًا ترجمة اسم يسوع هي "الله مخلّصي" أو الرّب خلاصي".

نضِف إلى ذلك ما قاله الرّب ​يسوع المسيح​ عن نفسه، وكان عثرةً لليهود ولكثيرين:

-فَقُلْتُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ، لأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَنِّي أَنَا هُوَ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ». فَقَالُوا لَهُ: «مَنْ أَنْتَ؟» فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «أَنَا مِنَ الْبَدْءِ مَا أُكَلِّمُكُمْ أَيْضًا بِهِ" (يوحنا ٢٤:٨-٢٥).

-فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: "مَتَى رَفَعْتُمُ ابْنَ الإِنْسَانِ، فَحِينَئِذٍ تَفْهَمُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ" (يوحنا ٢٨:٨).

-"أبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ». فَقَالَ لَهُ الْيَهُودُ: «لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةً بَعْدُ، أَفَرَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ؟» قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ» (يوحنا ٥٦:٨-٥٨).

-"وَسَمِعْتُ مَلاَكَ الْمِيَاهِ يَقُولُ: «عَادِلٌ أَنْتَ أَيُّهَا الْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَكُونُ، لأَنَّكَ حَكَمْتَ هكَذَا" (سفر الرؤيا ٥:١٦).

-"أَنَا يَسُوعُ، أَرْسَلْتُ مَلاَكِي لأَشْهَدَ لَكُمْ بِهذِهِ الأُمُورِ عَنِ الْكَنَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرِّيَّةُ دَاوُدَ. كَوْكَبُ الصُّبْحِ الْمُنِيرُ" (سفر الرؤيا ١٦:٢٢).

-يهوشع في الترجمة السبعينيّة اليونانيّة: تِرجم اسم يهوشع في السبعينيّة، الترجمة اليونانيّة للعهد القديم في القرن الثالث قبل ​الميلاد​، إلى "إيسوس" Ἰησοῦς، إذ حل حرف "السيغما" في اليونانيّة مكان حرف "الشين" في العبريّة، كما أضيف حرف "السيغما" أيضًا في آخر الكلمة لتناسب قواعد ​اللغة​ اليونانيّة.

-من اللغة اليونانيّة إلى اللغة اللاتينيّة:تم ترجمة اسم Ἰησοῦς ب IESVS في اللغة اللاتينيّة وبقي يُلفظ هكذا لعدّة قرون ليعود ينتقل إلى Jesus بحسب قواعد هذه اللغة

Vocative: Jesu, accusative: Jesum, and nominative: Jesus

-اسم يسوع في الكتاب المقدّس والتاريخ: ورد اسم يسوع بكثرة عند اليهود في العصر المرافق لولادة الرّب يسوع المسيح (قبل ولادته وبعدها).

كما نجد عند الفيلسوف اليهوديّ فيلون الإسكندريّ (٢٥ق م-٥٠ب م) ربط أساسيّ بين "الخلاص" σωτηρία واسم يهوشع Ἰησοῦς ، وكان هذا الاسم منتشرًا بوفرة عند يهود الشتات أيضًا.

في المقابل نجد في الكتاب المقدّس ثلاثة أشخاص بإسم يسوع: يشوع بن سيراخ - يسوع بن نون في العهد القديم، ويسوع براباس في العهد الجديد.

وظهر شخص في التاريخ اليهودي، في القرن الأوّل بعد قيامة الرّب، وقبل الحرب اليهوديّة الرومانيّة عام ٦٦م، يُدعى يسوع بن حنانيا، تكلّم عن تدمير مدينة أورشليم، وقد أسلمه اليهود إلى السلطات الرومانيّة ليحاكم، فجُلِدَ وأُخليَ سبيلُه، فقام اليهود بعد فترة بإلقاء حجر كبير على رأسه وقتلوه.

في الخلاصةإنّ الذي كلّم النبي موسى، وغيره من البطاركة والانبياء، في العهد القديم، هو الرّب يسوع المسيح ولكن قبل أن يتجسّد، فطبيعة الله هي ثالوثية، ولم يكن لحظة كان فيها أقنوم من دون الآخر.

فإذا كان يشوع بن نون، في العهد القديم، عبر بشعبه باتّجاه أرضِ جغرافيّة، ففي العهد الجديد، الرّب يسوع يعبر فينا أورشليم السماويّة، مدينة ​السلام​ الحقيقيّة. (أورشليم هي أورا شالوم أي منطقة السلام).

كذلك العبارة "أهيه أشير أهيه"، باللغة اليونانيّة، هيΟ ΩΝΕγώ έιμι وتُكتب على الهالة في أيقونات الرّب يسوع، إشارةً وتذكيرًا وشرحًا وإعلانًا وتاكيدً، بأن يسوع المسيح الذي نصوّره في الأيقونة هو الله نفسه، الله الذي كان وكائن وسيكون، الله الذي صار إنسانًا، واتّحد بطبيعته الإلهيّة الكاملة بطبيعتنا الإنسانيّة كاملةً، بلا تشوش أو تغيّير، بلا انقسام ولا انفصال، وأن اختلاف الطبيعتين لا يزول باتحادهما، وأن خواصّ كلّ واحدة منهما تبقى محفوظة ومجتمعة مع الأخرى في شخص واحد وأقنوم واحد.

فالمجد لتدبيرك الخلاصي يا رّب.