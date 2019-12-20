“إنستغرام” يضع قيوداً على ترويج المشاهير للعلامات التجارية

أعلن تطبيق “إنستغرام” أنه سيبدأ في تطبيق سياسة أكثر صرامةً على منشورات المشاهير للترويج للعلامات التجارية خاصة السجائر الإلكترونية، والتبغ، والأسلحة.

وأضاف التطبيق أن قيوداً خاصة ستفرض على الترويج للكحول، والمكملات الغذائية، كما ستسمح لمنشئي المحتوى بتحديد من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بهم حسب العمر، ويجب على المستخدمين الجدد إدخال تواريخ ميلادهم.

يُشار إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ أن بدأ إنستغرام إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات، حيث يؤثر ذلك على علاقة المشاهير بالعلامات التجارية، ويمنع ذلك أصحاب العلامات من معرفة مدى تأثير المشاهير على متابعيهم.