إصابات خطيرة في حادثي طرق قرب رهط وشفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادثا طرق وقعا قرب مدينتي رهط في النقب وشفاعمرو في الجليل عن عدة إصابات تراوحت بين الخطيرة والطفيفة.

وجاء في التفاصيل أن حادث طرق وقع صباح اليوم، الجمعة، بين سيارتين على شارع رقم 40 قرب مفرق "غورال" بين رهط وبئر السبع، أسفر عن إصابة عدة أشخاص، وقدم طاقم من المسعفين والمضمدين الإسعافات الأولية لخمسة مصابين، وهم: شاب (30 عامًا) وصفت جراحه بالخطيرة وإصابة بالرأس، و3 إصابات متوسطة: فتاة (19 عامًا) مع إصابة في البطن وفتى 18 عامًا مصاب برأسه وامرأة (46 عامًا) وصفت جراحها بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي اللازم.

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وفي حادث طرق آخر، وقع بين سيارتين بالقرب من مفرق "سومخ" على شارع 70 القريب من شفاعمرو، الليلة الماضية، أصيب عدد من مستقلي السيارتين وتراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والطفيفة. وذكر الناطق بلسان المركز الطبي "آدم مديكس"، شاكر إدريس، إنه تم تقديم العلاجات الأولية للمصابين ثم نقلهم للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.