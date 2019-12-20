إرهابيون يهود يحرقون سيارات بقرية قرب قلقيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم إرهابيون يهود على تنفيذ جريمة "تدفيع ثمن" جديدة، وأحرقوا سيارات وكتبوا شعارات معادية للفلسطينيين في قرية فرعتا، شرقي قلقيلية، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الإرهابيين تسللوا إلى القرية قبيل الفجر وأحرقوا سيارات خاصة وكتبوا شعارات معادية ومسيئة على جدران.

وأخمدت قوات الدفاع المدني الفلسطيني، التي وصلت إلى قرية فرعتا، النيران المشتعلة بالسيارات.