اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، عن إطلاق اكثر من الف فرصة عمل إضافية جديدة لإبناء محافظة ذي قار .
واضاف الغضبان ان إطلاق فرص العمل الجديدة جاء استجابة للمطالبات المشروعة لابناء المحافظة تضاف الى اعداد الفرص السابقة من الدرجات الوظيفية التي وفرتها الوزارة لإبناء المحافظة في شركة نفط ذي قار .
وشدد وزير النفط على حرص الوزارة وشركاتها النفطية في المشاركة الفاعلة بالنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة من خلال تنفيذ ودعم عدد من المشاريع الخدمية ، بالتعاون مع الجهات المعنية في ذي قار، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تطوير المنشآت النفطية والاستثمار الأمثل للغاز في المحافظة من خلال عقود مشاريع واعدة ، فضلاً عن انسيابية توفير الوقود للمواطنين (البنزين ، الكاز، النفط الابيض ، الغاز السائل) بإنسيابية عالية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المدينة بسبب التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق وغير ذلك.
واشاد الغضبان بابناء محافظة ذي قار العريقة بحضارتها وتاريخها، وحرصهم على حماية المنشاءات النفطية القريبة من مناطقهم ، محذراً في الوقت ذاته من بعض التصرفات الفردية غير المسؤولة لعدد من المحسوبين على التظاهرات السلمية ، ومحاولتهم تعطيل وإعاقة العمل أوالاعتداء على الموظفين وابتزازهم ومنعهم من اداء واجباتهم الرسمية ، وان هذه الأفعال والممارسات الخاطئة تؤدي بدورها الى تدهور الواقع الخدمي في المحافظة ، فضلاً عن انها تمثل رسالة خاطئة للاستثمار وبيئة طاردة لها ، وان المواطن هناك سيكون هو المتضرر الرئيس من جراء ذلك ، وان المسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب من الجميع التعاون مع الوزارة والتصدى لكل من يحاول العبث بالمقدرات الاقتصادية للبلاد.
من جانبه اشاد محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر بإستجابة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بأطلاق درجات وظيفية جديدة لابناء المحافظة ، مضيفاً بإنه قد تناول ايضاً مع وزير النفط الواقع الخدمي في المحافظة وسبل النهوض والارتقاء به بالتعاون مع الوزارة والشركات النفطية ، فضلاً عن استعراض خطط الوزارة لتطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط يعلن اطلاق اكثر من الف فرصة عمل إضافية لابناء ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.