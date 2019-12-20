2019-12-20 | 07:22
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تعرض مهاجم نادي سونزي سيتي، العراقي علي لحمادي، للإصابة خلال احدى مباريات فريقه في لدوري الإنكليزي.
وتعرض حمادي لإصابة ستبعده عن الملاعب لأسابيع، وبالتالي لن يتواجد مع المنتخب الأولمبي بكاس اسيا تحت 23 عاماً في تايلند.
وسيتوجه المنتخب الاولمبي الى تايلند في الـ29 من شهر كانون الاول الجاري، اي قبل 9 ايام من انطلاق البطولة، من اجل الاعتياد على اجواء البطولة.
يذكر أن قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تحرم مهاجم سوانزي من التواجد مع الأولمبي العراقي في نهائيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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