الإصابة تحرم مهاجم سوانزي من التواجد مع الأولمبي العراقي في نهائيات آسيا

وتعرض حمادي لإصابة ستبعده عن الملاعب لأسابيع، وبالتالي لن يتواجد مع المنتخب الأولمبي بكاس اسيا تحت 23 عاماً في تايلند.

وسيتوجه المنتخب الاولمبي الى تايلند في الـ29 من شهر كانون الاول الجاري، اي قبل 9 ايام من انطلاق البطولة، من اجل الاعتياد على اجواء البطولة.



يذكر أن قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات "استراليا - تايلند - البحرين" على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.