السعودية توقف استخدام الزيوت المهدرجة في الاغذية

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في تصريح صحفي إنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية في العام المقبل 2020.

وأوضح الربيعة، أن الوزارة لديها العديد من المبادرات منها تخفيض نسبة الملح والسكر في الأغذية.



وكانت وزارة الصحة السعودية قد حذرت في وقت سابق من المخاطر الصحية للزيوت المهدرجة "الدهون المتحولة"، مبينة أنها تؤدي لرفع الكولسترول في الدم وانسداد الشرايين، ورفع الضغط، والإصابة بالسكري.