اعلنت وزارة الصحة السعودية عن إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة بدءا من العام المقبل 2020، مشيرة الى مبادرات لتقليل نسبة الملح والسكر في الأغذية.
وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في تصريح صحفي إنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية في العام المقبل 2020.
وأوضح الربيعة، أن الوزارة لديها العديد من المبادرات منها تخفيض نسبة الملح والسكر في الأغذية.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد حذرت في وقت سابق من المخاطر الصحية للزيوت المهدرجة "الدهون المتحولة"، مبينة أنها تؤدي لرفع الكولسترول في الدم وانسداد الشرايين، ورفع الضغط، والإصابة بالسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توقف استخدام الزيوت المهدرجة في الاغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.