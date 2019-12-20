الرافدين يعلن شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض

اعلن مصرف الرافدين، شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من مصرفنا حصرا .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان منتسبي وزارة الداخلية وعند اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية فانهم مشمولين بالسلف والقروض التي يمنحها المصرف .
واشار الى ان الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الداخلية تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدًا.
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