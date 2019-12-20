ترامب يطالب بمحاكمة 'فورية'

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإجراء محاكمة فورية لعزله، مؤكدا أن الديمقراطيين لا يملكون أي دليل ضده.
وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" : "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شئ، يريدون الآن الإملاء على الكونغرس كيف يُجري محاكمتهم".
وأضاف: "بالفعل، ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء. إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت الخميس لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب، بسبب "إساءة استخدام السلطة" و"إعاقة الكونغرس"، بحسب نتائج التصويت.
وقد انقسمت النتائج على أساس حزبي - صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما عارض الجمهوريون، بعد التصويت في مجلس النواب.
ويواجه ترامب رسميا إجراءات العزل بعد الإحالة إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، مع الأخذ بالاعتبار أن الأغلبية الجمهورية في المجلس لا تنوي عزل ترامب.
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