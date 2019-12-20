روحاني يزوز اليابان ويلتقي رئيس الوزراء الياباني

يقوم الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ بأول زيارة لرئيس إيراني إلى ​اليابان​ منذ أكثر من عقدين. ولفت الناطق باسم ​الحكومة الإيرانية​ علي الربيعي الى أهمية الجانب المتعلق بالوساطة بين ​اميركا​ وايران خلال الرحلة، مؤكدا أن" زيارة روحاني إلى اليابان لا علاقة لها بقضايا مثل المفاوضات مع الأميركيين".



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