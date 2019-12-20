عبدالله: يجب اختصار مسالك العمل وتأمين مقومات تفعيل عمل ديوان المحاسبة

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ الى انه "تكشف لنا خلال نقاشات ​الموازنة​، كيف أن بعض حلقات صرف الاعتمادات، والتأخير الحاصل بدفعها، لا يعود فقط لأسباب مالية، بل في كثير من الأحيان بسبب تلكؤ بعض الأجهزة والادارات بتسليمها للمالية في الوقت المناسب".

واعتبر عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يجب اختصار مسالك العمل، وتأمين مقومات تفعيل عمل ​ديوان المحاسبة​".