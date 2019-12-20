جورج نادر: أنصار المستقبل هم من قطعوا الطريق أمس وليس الثوار

اكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ ان "أنصار تيار "المستقبل" هم من قطعوا الطريق أمس وليس الثوار"، ولفت في حديث اذاعي، الى انه "لا مانع لدينا من تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة، إذ قال أنا مستقل وهذه الإنتفاضة تمثلني وهذا ما أعطانا أمل ولو بسيط، لذلك يجب أن نعطيه فرصة لتشكيل الحكومة".

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