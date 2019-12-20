حديث نادر بين سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومبعوث إيران

أبدت سفيرة ​الولايات المتحدة​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​كيلي كرافت​ تعاطفا علنيا نادرا تجاه نظيرها ال​إيران​ي في ​مجلس الأمن​ التابع للمنظمة الدولية، حسبما ذكرت وكالة ​رويترز​.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب ​واشنطن​ من اتفاق إيران النووي في أيار عام 2018.

لكن بعد جلسة محتدمة لمجلس الأمن بشأن الالتزام بالاتفاق الموقع في عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، مشت كرافت إلى نظيرها الإيراني ​مجيد تخت روانجي​ وتحدثت معه. وكان روانجي قد تحدث خلال بيانه أمام المجلس عن طفلة تبلغ من العمر عامين قال إنها توفيت في حزيران جراء مرض نادر وألقى باللوم على ​العقوبات الأميركية​ في وفاتها.

وقال مسؤول في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن كرافت كانت تقدم تعازيها إلى روانجي.

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وبعد انسحاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من ​الاتفاق النووي​، أعادت حكومته فرض العقوبات على ​طهران​ بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار في ​الشرق الأوسط​".

وفي إطار حملتها لممارسة "أقصى ضغوط" على إيران فرضت واشنطن أيضا عقوبات على عشرات الكيانات والشركات والأفراد الإيرانيين في محاولة لقطع مصادر العائدات لإيران.

وأبلغت كرافت مجلس الأمن أن "الولايات المتحدة مستعدة للدخول في حوار مع إيران للتفاوض على اتفاق يعزز ​السلام​ والأمن الدوليين بشكل أفضل. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل إيران زعزعة استقرار المنطقة".