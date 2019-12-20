السجن 14 سنة لمواطن روسي أدين بتأييد تنظيم "داعش"

قضت ​المحكمة العسكرية​ في مدينة إيركوتسك الروسية، بسجن مواطن روسي 14 سنة لتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في ​روسيا​ وبعض الدول).

هذا وكان الشاب البالغ من العمر 35 عاما مسجونا في وقت سابق، فقام بالدعاية لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجن، ودعا بعض ​السجناء​ أكثر من مرة إلى شن هجمات إرهابية في البلاد.

يذكر أن رئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في ​وزارة الداخلية​ الروسية، أوليغ إيلينيخ، أعلن في أيلول الماضي أن موظفي جهاز ​الأمن​ الفدرالي ووزارة الداخلية كشفوا خلال عام 2019 عددا من الخلايا الإرهابية في 17 إقليما روسيا.