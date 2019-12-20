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حكومة الوفاق تدين القصف الجوي في مدينة مصراتة الليبية

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دان المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبي في العاصمة ​طرابلس​، القصف الجوي الذي قام به طيران أجنبي واستهدف مواقع في مدينة ​مصراتة​.

وأشار إلى أن "توسيع دائرة العدوان ليشمل مصراتة هو دليل ضعف، ويعبر عن يأس وتخبط ويأتي كرد فعل على عجر المليشيات المعتدية عن تحقيق أي تقدم على الأرض، وفشل ما اسماه مجرم الحرب المتمرد بساعة الحسم لدخول طرابلس".

وأكد أن "هذه الاعتداءات الإرهابية لن تؤثر في عزمنا على دحر المعتدي في ساحات المواجهة و​القضاء​ على أوهامه بإعادة الحكم الشمولي والتحكم في رقاب الليبيين".

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