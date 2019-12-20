رئيس غينيا يعلن عن مشروع دستور جديد على الرغم من احتجاجات

أعلن الرئيس الغيني ​ألفا كوندي​ أنه سيعرض على مواطنيه مشروع دستور جديد على الرغم من ​احتجاجات​ واسعة على هذه الخطة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا على الأقل خلال شهرين.

ويعدما نشرت الرئاسة الغينية مساء الخميس مشروع ​الدستور​، قال كوندي إن النص "سيعرض على الناس بشكل واسع قبل أن يتبناه الشعب الذي يتمتع بالسيادة"، ملمحا بذلك إلى أنه سيطرح المشروع للتصويت عليه في استفتاء.

وأكد الرئيس الغيني (81 عاما) الذي انتخب في 2010 وأعيد انتخابه في 2015، ما كان يتوقعه الجميع منذ أشهر، لكنه لم يحدد موعد الاستفتاء على هذا النص.