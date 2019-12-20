شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش الأحد 4 مشروعات قوانين.. أبرزها الإدارة المحلية والتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس النواب خلال جلسة الأحد المقبل، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول 4 مشروعات قوانين، وهى كما يلى:

1 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب الدكتورمحمد عطية الفيومى و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمى فى ذات الموضوع.

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2 - تقرير اللـجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

3 - تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

4 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين بشأن "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات".