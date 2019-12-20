شكرا لقرائتكم خبر عن غضب المعارضة التركية من الاتفاق السرى بين أردوغان والشيخة موزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن حالة من الغضب تنتاب أعضاء مجلس البرلمان التركي بعد اكتشاف الصفقة السرية بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع والدة تميم بن حمد، الشيخة موزة بنت ناصر، زوجة حمد بن خليفة آل ثانى أمير قطر السابق.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الاتفاقية السرية تقضى بشراء الشيخة موزة أراضٍ فى مدينة إسطنبول؛ ما أثار غضب المعارضة التركية بعد تمسك تميم بن حمد بدعم أردوغان وعقد الصفقات المشبوهة معه، لافتا إلى أن نواب البرلمان التركى أعلنوا اعتراضهم على تلك الاتفاقية واتهموا أدروغان ببيع الأراضى التركية لصالح المسئوليين القطريين.

وأشار موقع قطريليكس، إلى موزة بنت ناصر قامت بتأسيس شركة فى تركيا تحت اسم "تريبل إم" العقارية للسياحة والتجارة فى 8 نوفمبر 2018 برأسمال قدره 100 ألف ليرة تركية فى منطقة باشاك شهير، ثم قامت بموجبها بشراء قطعة أرض بمساحة 44 فداناً فى منطقة "أرناؤوط كوى" الواقعة فى ممر قناة إسطنبول الجديدة.

وتابع: بلغت قيمة إجمالى الأرض التى اشترتها موزة 13 مليون ليرة تركية، فيما يتراوح سعرها الحقيقى نحو 25 مليون ليرة، وكشف المراقبون أن تلك الأرض يتضاعف سعرها عدة مرات مع الخطط العمرانية الجديدة التى سيتم إنشاؤها بعد مشروع قناة إسطنبول الجديدة والتى قام أردوغان بتسريب تفاصيلها إلى الشيخة موزة قبل إتمام الصفقة.