"حظر المحمول والأطعمة".. 10 تحذيرات من المعاهد الأزهرية في الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، الإثنين المقبل، عقد امتحانات نصف العام، لصفوف النقل الابتدائي، بجميع أنحاء الجمهورية.

عمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورًا على كافة المناطق، تضمن تحذيرات يجب اتباعها أثناء عقد الامتحانات، لضمان سيرها وسلامتها وهي:

1 ـ تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعه 8 صباحًا.

2 ـ ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

3 ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

4 ـ التصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة أولا بأول ولا يتم التأجيل للغد.

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5 ـ عدم التدخين داخل اللجان.

6 ـ عدم السماح لطلاب المرحلة الابتدائية بالكتابة بالقلم الجاف.

7 ـ امتحان الصفين الأول والثاني شفويًا.

8 ـ امتحان الصفوف "الثالث والرابع والخامس" تحريريًا.

9 ـ تخصيص مراجع عددي وآخر فني.

10 ـ المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.​