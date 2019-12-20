ترامب: أريد محاكمة فورية بمجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب

أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة".

وأضاف "أريد محاكمة فورية".

يشار إلى أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قد قالت إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.