إقرار تعيين مفاوض واشنطن مع كوريا الشمالية نائباً لبومبيو

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون في منصب نائب وزير الخارجية، ما يعزز احتمال أن يقود المفاوض الجمهوري المخضرم الدبلوماسية الأميركية في العام المقبل.

وبيغون، الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية مع تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية، تمكن بسهولة من نيل ثقة مجلس الشيوخ ليكون الرجل الثاني في الخارجية، إذ حصد 90 صوتاً مؤيداً فيما عارضه ثلاثة أعضاء جميعهم من الديموقراطيين.

ويشير ترفيع بيغون إلى احتمال توليه قيادة الدبلوماسية الأميركية في حال قرر وزير الخارجية مايك بومبيو المغادرة ليخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهو بحسب ما يرى مراقبون أمر بات مرجحاً بشكل متزايد.

وفي أحدث إشارة إلى سعيه للتقرب من الناخبين، فتح بومبيو مؤخراً حسابين على موقعي تويتر وانستغرام، وبدأ بنشر صور شخصية له وهو يلتقي مزارعين أو يحضر مباريات كرة سلة في ولاية كنساس مسقط رأسه، إضافة إلى وعود لمتابعيه بنشر صور لكلبه.

ويحاول الديموقراطيون اقحام بومبيو بشكل متزايد في محاكمة الرئيس دونالد ترامب البرلمانية، إذ يسعون إلى طلب شهادته حول كيفية ضغط ترامب على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق هانتر بايدن، ابن جو بايدن نائب الرئيس السابق وخصم ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية.

وبومبيو يعد من المدافعين الشرسين عن ترامب، إلا أن بيغون معروف بعدم تعصبه لأحد، وهو قضى سنوات يقوم بأدوار في السياسة الخارجية من خلف الستار لصالح النواب الجمهوريين وإدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وعيّن بومبيو في أغسطس من العام الماضي بيغون كممثل خاص لشؤون كوريا الشمالية بعد القمة التاريخية الأولى لترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونجح بيغون في عقد محادثات على مستوى رفيع مع كوريا الشمالية في أكتوبر، لكن التوتر عاد سريعا ليسيطر على العلاقات بين البلدين.