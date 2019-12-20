إسرائيل تقصف مواقعاً في قطاع غزة

استهدفت غارات جوية إسرائيلية مواقع في غزة للمرة الثانية في غضون 24 ساعة، وذلك بعد تجدد إطلاق النار من القطاع، وفق ما ذكر الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا صاروخا من غزة باتجاه إسرائيل مساء الخميس، هو الثاني بعد صاروخ أطلق قبل يوم.

وقال بيان الجيش إنه رداً على ذلك "استهدفت الطائرات الإسرائيلية بنية تحتية وهدفاً بحرياً لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، إضافة إلى مجمّع عسكري" في شمال القطاع.

وأكد مصدر أمني فلسطيني في غزة تعرض ثلاثة مواقع لحماس لضربات جوية، ما تسبب بأضرار.

ولم يتم الابلاغ عن إصابات من كلا الجانبين.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس أيضا أنه شن ضربة في وقت مبكر صباحاً مستهدفاً ما قال إنه مصنع للأسلحة في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.

وفي وقت لاحق أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية في منطقة الصيد البحري قبالة غزة.